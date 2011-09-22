Сапронов сподівається, що хабарництво буде викорінене

Харків. 22 вересня. УНІАН. Хабарництво продовжує залишатися найбільш поширеним корупційним злочином.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку точку зору висловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ у ході програми «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо.

«Найбільш поширеним корупційним злочином в країні залишається хабарництво. Кількість таких злочинів за перший квартал 2011 року зросла до 85 з 54 в минулому році, тобто, рівень хабарництва зріс на 60%», - повідомив Ю.САПРОНОВ

Згідно зі статистикою, зазначив він, «91% підприємців у нашій країні визнають широке поширення корупції в Україні. Понад третина громадян України - 34% - вдавалися до хабарів у 2010 році, тоді як в 2009 році в подібних діях зізнався 21% українців».

За словами економіста, найбільше хабарництво процвітає у сфері земельних відносин.

«У всіх на слуху були резонансні справи високих вимагачів. У Харківській області за підсумками першого півріччя 2011 року на конкретних чиновників порушено понад 50 кримінальних справ, вони знаходяться в стадії розслідування та діловодстві. Я впевнений, що всі вони будуть доведені до суду, і кожен отримає, що йому належить за законом», - заявив Ю.САПРОНОВ.