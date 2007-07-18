Харківщина готова прийняти дітей з постраждалих районів Львівської області

Харків. 18 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ та голова облради Василь САЛИГІН запропонували керівництву Львівської області надати всебічну допомогу для найскорішої ліквідації наслідків аварії у Бузькому районі на Львівщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, у листі на ім’я голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА та голови Львівської облради Мирослава СИНЕНКА керівники Харківської області пропонують прийняти дітей, які мешкають на забрудненій території, та забезпечити їм якісний відпочинок у дитячих таборах Харківщини.

Харківська область, яка володіє потужним науковим потенціалом у галузі хімії, екології, медицини, готова направити експертну групу для надання допомоги та вирішення першочергових завдань.

Найближчим часом до Львівської області буде направлена гуманітарна допомога, необхідна для організації побуту і життя тисяч постраждалих від техногенного лиха, повідомили у прес-службі.

Як повідомлялося, у Львівській області, на перегоні Красне-Ожидів, ввечері 16 липня зійшли з колії 15 цистерн із жовтим фосфором. При розгерметизації зайнялося 6 цистерн і внаслідок горіння утворилася велика кількість диму і хмара з небезпечною концентрацією токсичних речовин. В зону ураження попали 14 населених пунктів Бузького району із загальною чисельністю населення близько 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського і Бродовського районів області.