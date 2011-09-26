На Харківщині зіткнулися два легковики

Харків. 26 вересня. УНІАН. На Харківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів ВАЗ-2106 та ВАЗ-21099 постраждало шестеро осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у обласному управлінні ДАІ, аварія сталася 24 вересня о 18.25 на 19 км автодороги Харків – Липці на території Харківського району.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва водія (24-річний та 59-річний чоловіки), двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2106 (5-річний та 9-річний хлопчики) та двоє 20-річних пасажирів ВАЗ-21099 з тілесними ушкодженнями були доправлені до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.