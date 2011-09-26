Названо переможців ІІІ Міжнародного телефестивалю «Дитятко»

Харків. 24 вересня. УНІАН. Названо переможців ІІІ Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко», який завершив свою роботу у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія нагородження переможців і закриття фестивалю, що походив під патронатом голови Харківської обласної ради Сергія ЧЕРНОВА, відбулася в кінотеатрі імені Довженка.

Головні призи фестивалю (відеокамери) отримали: у номінації «Кращій ігровий фільм дитячої телевізійної студії» - телевізійна авторська студія «Кадрики» зі Львова, у номінації «Кращий документальний фільм дитячої телевізійної студії» - шкільна студія «Золотий кадр» зі Старого Осколу, у номінації «Краща програма новин дитячої телевізійної студії» - Дитяча студія ТБ «Разом» (Полтава).

Переможцем у номінації «Кращий актор» став Артем СИДОРЕНКО з Дніпропетровська (студія телебачення і преси «Ми разом»). Спеціальний приз від Харківської державної академії культури заслужив фільм «Ти молодий» дитячої студії телебачення «Разом» Полтавської ОДТРК «Лтава».

У номінації «Кращий телеведучий» перемогу здобули дівчатка з міста Ліда Республіки Білорусь Поліна КУЛІШ та Маргарита ЛЕБЕДСЬКА, (КУП «Лідське телебачення»).

У номінації «Краща операторська робота» визнало Дмитра РОМАНЧЕНКА з міста Волгодонська Ростовської області (телекомпанія ВТВ).

Спеціальний диплом фестивалю «За творчій пошук» отримала Дитяча інформаційна ліга «Сузір’я» з Івано-Франківської області.

За краще розкриття спеціальної теми фестивалю «50 років першого польоту у космос» перемогу отримала Дитяча анімаційна студія «Сто фантазій» з міста Києва (фільм «Як Гагарін і Тітов».

Спеціальний приз від голови журі фестивалю, композитора, телеведучої каналу «Карусель» Марини ЛАНДИ за краще звукове оформлення фільму дістався Дитячому телевізійному агентству з міста Хмельницького за фільм «Образи кохання».

Призом «кращий тележурналіст» нагороджена Катя ФІЛІМОНОВА з міста Чебоксари Чуваської республіки (студія «ПраймМедіа»).

На думку дитячого журі фестивалю, кращі роботи представила студія «Веселка» з Луганська.

Представникам телестудії «Ми разом» з Оренбурзької області та «Пластилін Пікчерз» з Харкова вручено сертифікати Московського державного університету імені Ломоносова на поїздку до Москви.

За краще втілення творчого завдання фестивалю на тему «Таємниця третьої планети» нагороду отримали учасники студії зі Львова «Кадрики» та студії «Разом» з Полтави.

Подарунок від партнерів фестивалю (телевізор) за перемогу у номінації «Краща телепрограма дитячої телевізійної студії» отримала Дитяча студія «Перший крок» з Євпаторії.

Перемога у номінації «Кращий анімаційний фільм» дісталася луганській школі мультиплікації «Фантазери» за фільм «Рідні душі».

Шоу-театр «А ось і ми» з Одеси завоював перемогу у номінації «Краща телепрограма, створена для дітей».

Всі 29 фіналістів ІІІ Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко» отримали Дипломи лауреатів, цінні призи та приємні подарунки від організаторів, членів журі та партнерів.

Звертаючись до учасників фестивалю, С.ЧЕРНОВ зазначив, що цього руку панувала «дивовижна атмосфера». За його словами, цей фестиваль надає можливість дорослим поринути у світ дитинства та по-іншому поглянути на дорослі проблеми. «Я дійсно щаслива людина, адже мрія зібрати у Харкові найталановитіших дітей з різних регіонів і країн здійснилася. Всі разом ви робите багато корисного для створення по-справжньому доброго й щирого дитячого телебачення», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Як повідомляв УНІАН, цього року фестиваль зібрав представників дитячих телевізійних колективів з України, Білорусі та Росії. В конкурсному відборі брали участь 140 робіт від 59 студій. До Харкова приїхали 20 телестудій. На фестивалі Україну представили студії з 18 областей, Росію – з 10 регіонів, у тому числі Республіка Мордовія та Чуваська Республіка, Білорусь - з 3 регіонів.

Фото сайту облради