Фельдман просить Президента, РНБО і ГПУ дати політико-правову оцінку діяльності харківської міської влади

Харків. 19 липня. УНІАН. Народний депутат Верховної Ради 5-го скликання, керівник Харківської обласної організації БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН просить Президента, Раду національної безпеки і оборони, Генеральну прокуратуру дати політико-правову оцінку діяльності харківської міської влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, таке звернення направлено Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, секретарю РНБОУ Івану ПЛЮЩУ і генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Зокрема, О.ФЕЛЬДМАН просить звернути увагу вищих державних урядовців на нову редакцію Статуту міської громади Харкова і повернути нормативну базу самоврядування в Харкові в правове поле України.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, ряд положень нової редакції Статуту суперечить законам і Конституції України, а також містить норми, які помітно розширюють поле для корупції і зловживань місцевої влади. Також, на його думку, в новій редакції Статуту є окремі положення, які можна вважати прикладом явної «юридичної дурості».

У зверненні наводиться цілий перелік сумнівних положень Статуту і посилань на Закони України, з якими вони вступають в явну суперечність.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня на останньому засіданні сесії Харківської міської ради було ухвалено нову редакцію Статуту міської громади м. Харкова. Представники громадських організацій і опозиційних партій міста піддали документ жорсткій критиці за «недемократичність і руйнування засад самоврядування в місті».