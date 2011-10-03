Сапронов виступає за надання пільг іноземним інвесторам

Харків. 3 жовтня. УНІАН. Спеціальні податкові пільги для іноземних інвестицій сприяли б підвищенню інтересу до України з боку потенційних інвесторів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Найкращий шлях підтримки балансу інтересів між владою і бізнесом - перейняти міжнародний досвід у цьому напрямку», - вважає Ю.САПРОНОВ.

Наприклад, зазначає він, «в Індії для цілого ряду інвестицій - в ті сектори, які індійська влада вважає пріоритетними, - передбачено звільнення від податків. Як результат, інвестори з США, Великобританії і Японії вважають, що Індія входить до п`ятірки світових економік, що володіють найбільшим потенціалом в плані рентабельності прямих іноземних інвестицій».

У той же час, зазначає віцегубернатор, «багато залежить не тільки від правових норм, а й від нашого підходу до ведення комерційної діяльності та зміни цих самих норм таким чином, щоб зробити українську економіку більш привабливою для нових іноземних інвестицій».

Ю.САПРОНОВ також додав, що надання податкових пільг для іноземних інвесторів на Харківщині можливе в рамках вільних економічних зон, однією з яких покликаний стати українсько-російський технопарк «Слобожанщина».