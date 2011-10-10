Харківська область і Чехія пожвавили торгівлю

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Харківська область і Чеська Республіка в першій половині цього року збільшили зовнішньоторговельний обігв 2,3 рази.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Іваном ПОЧУХОМ.

На думку М.ДОБКІНА, такий результат співпраці досягнутий завдяки відкриттю в Харкові Почесного консульства Чехії.

«Хочу підкреслити, що є певний позитивний досвід: як тільки з`являється Почесне консульство, економічні відносини досягають абсолютно іншого рівня: зовнішньоторговельний обіг між Харківською областю і Чеською республікою за січень - липень цього року порівняно з попереднім роком збільшився в 2,3 рази, що для нас дуже приємно», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він відзначив, що експортні поставки харківських підприємств у Чеську Республіку збільшилися в 5,8 рази порівняно з минулим роком, а імпортні - вдвічі.

«Абсолютні цифри ще недостатні для того, щоб ми назвали цю роботу повністю закінченою, і в найближчому майбутньому можливий відчутний прогрес. У тому, що досягнуті такі темпи збільшення зовнішньоторговельного обігу, є заслуга й Генерального консульства в Донецьку, і Почесного консульства в Харкові. Коли людям є до кого звернутися в питаннях ведення бізнесу, це відразу відбивається на економічних показниках», - сказав М.ДОБКІН.