Новим начальником харківської міліції призначений полковник Козицький

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Новим начальником харківської обласної міліції призначений Віктор КОЗИЦЬКИЙ.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сьогодні нового керівника представив колективу управління у Харкові Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Міністр оголосив присутнім наказ МВС України №1099о/с від 10.10.2011, згідно з яким на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області призначено полковника міліції В.КОЗИЦЬКОГО, який до цього обіймав посаду 1-го заступника начальника ГУМВС України в Запорізькій області. Глава МВС також повідомив, що екс-начальник харківської міліції Михайло МАРТИНОВ переведений в апарат МВС.

Міністр висловив подяку за співпрацю генерал-майору міліції М.МАРТИНОВУ, а новопризначеному керівнику побажав успіхів у службовій діяльності.

А.МОГИЛЬОВ окреслив приоритетні завдання, які ставить керівництво держави перед органами внутрішніх справ, та зазначив, що ефективне виконання вимог керівництва МВС та Президента України щодо підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю є головним завданням усіх органів та підрозділів харківської міліції.

«Сьогодні потрібно відходити від репресивної функції міліції, надавати допомогу населенню, діяти виключно в рамках закону, – сказав А.МОГИЛЬОВ. – Ми живемо у доволі жорсткий час, на війні зі злочинністю. Враховуючи останні події в Одесі, керівникам підрозділів слід вкрай дбайливо ставитися до особового складу. Щоденні навчання та відпрацювання практичних навичок, турбота про підлеглих - є на сьогодні пріоритетними».

В офіційному заході взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, народний депутат України Сергій ГУСАРОВ, начальник УСБУ в Харківській області Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН, інші офіційні особи.У своєму виступі М.ДОБКІН запевнив, що місцева влада зробить усе можливе для підтримки міліції в регіоні, і наголосив, що боротьба зі злочинністю є спільною справою всіх гілок влади.

Довідка. КОЗИЦЬКИЙ Віктор Іванович народився 30 липня 1963 р. в селі Половинне Красноозерського району Новосибірської області. У 1992 році закінчив Омський держуніверситет, в 2001 році - магістратуру управління Національної Академії внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ Віктор Іванович розпочав після звільнення зі Збройних Сил у 1984 році на посаді дільничного інспектора відділу внутрішніх справ в Новосибірську. У грудні 1989 р. переведений на посаду оперуповноваженого відділення карного розшуку відділу внутрішніх справ Артемівського райвиконкому УВС Донецького облвиконкому. З вересня 1990 р. очолював карний розшук Артемівського райвідділу внутрішніх справ УВС Донецької області. З грудня 1992 р. працював на посаді начальника кримінальної міліції Артемівського райвідділу УМВС. У червні 1998 р. очолив Артемівський райвідділ міліції. З жовтня 2003 р. по березень 2005 ро. керував роботою Херсонського міського відділу УМВС України в Херсонській області. З травня 2007 р. по березень 2010 р. працював на посаді начальника Артемівського міськвідділу міліції. З 31 березня 2010 р. обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління МВС України в Запорізькій області.