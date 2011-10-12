У Харкові заарештовано двох активістів ГО «Патріот України»

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові працівники міліції заарештували двох активістів місцевого осередку організації «Патріот України», які 23 серпня брали участь у бійці зі стріляниною в офісі організації.

Як повідомив кореспондентові УНІАН працівник прес-служби харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Патріот України», активісти Ігор МИХАЙЛЕНКО та Віталій КНЯЖИЦЬКИЙ були заарештовані вчора у міському управлінні міліції після того, як їх викликали для ознайомлення з протоколом слідчих дій.

«Станом на вчора вони були ще свідками, але одразу були переведені в підозрюваних. Той, хто стріляв – потерпілий, а двоє поранених стали підозрюваними. Незрозуміло, як людина, яка позиціонує себе як українофоб, яка сама прийшла до нашого офісу й почала стріляти, стала потерпілим», - обурилися в «Патріоті України».

За словами працівника прес-служби, активісти заарештовані за статтею «замах на вбивство». Наразі «Патріот України» проводить консультації з адвокатами та готується оскаржувати затримання своїх активістів.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 у центрі Харкова по вул. Римарській, 18, де розташований офіс ГО «Патріот України», сталася бійка, внаслідок якої до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації та чоловік, який під час бійки застосував травматичний пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).