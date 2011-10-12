Словенська «RIKO d.o.o» будуватиме в Харкові сміттєпереробний завод

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Словенська компанія «RIKO d.o.o» візьме участь у будівництві сміттєпереробного заводу в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний Меморандум про реалізацію проекту «Реінжиніринг системи поводження з відходами в місті Харкові» був підписаний сьогодні між Харківською міською радою і компанією «RIKO d.o.o» у рамках візиту в Харків Президента Словенії Даніла ТЮРКА.

Проект передбачає облаштування лінії для сортування ресурсно-цінних компонентів твердих побутових відходів, створення полігону твердих побутових відходів, який відповідає вимогам екологічного законодавства України і Європейського Союзу, оснащення системи збору і утилізації полігонного газу, а також системи виробництва електроенергії потужністю не менше 6 МВт на годину.

Реалізація проекту запланована на 2012-2013 роки. Орієнтовна вартість - 25 млн. євро. Фінансування забезпечує словенська сторона.

Виступаючи на українсько-словенському бізнес-форумі голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН підкреслив, що «для діяльності словенських інвесторів на Слобожанщині будуть створені найсприятливіші умови». Він також додав, що сьогодні деякі харківські підприємства вже готові співпрацювати зі словенськими партнерами.

За словами губернатора, ВАТ «Турбоатом» підготувало Протокол про співпрацю зі словенською компанією «RIKO d.o.o» та угоду про співпрацю з компанією «Литош лад стил». Кулиничівський хлібозавод готовий підписати три контракти на постачання зі Словенії хлібопекарського устаткування.