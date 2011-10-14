На Харківщині підприємці привласнили 1,2 млн. грн.
11:55, 14 жовтня 2011Харьків
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Справою зайнялася прокуратура
Харків. 14 жовтня. УНІАН. На Харківщині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадових осіб однієї з приватних фірм області, які привласнили 1,2 млн. грн.
Як повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України, підприємці у 2010 році уклали з державним підприємством угоди на створення науково-технічної продукції.
Встановлено, що роботи фактично не проводилися, а отримані кошти (1,2 млн. грн.) підприємці привласнили.
Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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