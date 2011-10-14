Погода в суботу

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Завтра у західних та північних, а вдень і в центральних областях України очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі Криму до 7° тепла; вдень 3-8° тепла, у Криму, Приазов`ї та на півдні Одещини 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області у суботу часом очікуються невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві завтра часом невеликі дощі, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.