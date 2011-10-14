СБУ порушила кримінальну справу за фактом вибуху на Бурсацькому узвозі

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Управління Служби безпеки України в Харківській області порушило кримінальну справу за фактом вибуху, який стався 13 жовтня у центрі Харкова.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН із власних джерел, усі матеріали справи міліція передала до Управління СБУ в Харківській області.

Справу порушено за ст. 258 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У прес-центрі Управління СБУ в Харківській області інформацію про порушення кримінальної справи не підтверджують, але й не спростовують.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня близько 2.00 у центрі Харкова, біля одного з кіосків на перехресті вулиці Римарської та Бурсацького узвозу, стався вибух. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила пошкодження скла кіоску та урни, розташованої біля нього. Під час огляду місця події були виявлені та вилучені залишки пластикового контейнеру сірого кольору, а також фрагменти металевих цвяхів різної довжини та діаметру. За попереднім висновком експерта, сила вибуху становила у тротиловому еквіваленті до 100 грамів. Під час вибуху ніхто не постраждав, значної матеріальної шкоди не завдано.