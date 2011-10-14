У Харкові опозиція пікетує Будинок Рад

Харків. 14 жовтня. УНІАН. У Харкові представники опозиційних політичних сил проводять пікет із вимогою звільнення «політичних в’язнів».

Як повідомив кореспондентові УНІАН депутат Харківської обласної ради, член фракції «Батьківщина» Іван ВАРЧЕНКО, на площі Свободи перед Будинком Рад зібралося близько 500 осіб.

Вони тримають національні прапори, прапори Блоку Юлії Тимошенко, ВО «Батьківщина», партії «Реформи і Порядок», Народного руху України, Української народної партії, партії «Громадянська позиція», а також транспаранти з написами «Сьогодні ТИМОШЕНКО, а завтра ти», «Ганьба антинародним судам», «Президента – порушника конституції – у відставку», «Ні авторитарному режиму!».

За словами І.ВАРЧЕНКА, пікетувальники «висловлюють протест проти політично вмотивованих рішень суду, а також вимагають звільнення ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів».

Депутат облради наголосив, що «рішення Печерського суду дало старт більш активному виявленню протестних настроїв». На його думку, найближчим часом відбудеться консолідація опозиційних сил.

«Попри холодну осінь владу очікує гарячий сезон опозиційної діяльності», - підкреслив І.ВАРЧЕНКО.