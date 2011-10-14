В гостях у Ярославського побував Натаніель Ротшильд

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Натаніель РОТШИЛЬД, відомий фінансист британського походження з легендарної династії Ротшильдів, прибув сьогодні до Харкова з приватним візитом - для зустрічі з Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ, генеральним інвестором і координатором підготовки міста до Євро-2012.

Харківський мільярдер провів для європейського гостя екскурсію по всіх основних об`єктах Євро-2012, які побудовані або реконструйовані у Харкові структурами групи DCH, що належить О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ.

Бізнесмени відвідали старий і новий термінали аеропорту «Харків», стадіон «Металіст», будмайданчик готелю Kharkiv Palace 5*, а також оглянули дитячу футбольну академію і тренувальну базу ФК «Металіст», де під час проведення континентальної першості житимуть і готуватимуться до матчів європейські збірні.

Говорячи про свої враження від побаченого, Н.РОТШИЛЬД зазначив, що «востаннє приїздив сюди два роки тому і місто було абсолютно іншим».

«Все дуже змінилося - стадіон виглядає чудово. Все це дійсно дуже велике досягнення за такий короткий проміжок часу. Коли-небудь «Металіст» стане чемпіоном Європи, я відчуваю це» - сказав він журналістам під час відвідин ОСК «Металіст».

Н.РОТШИЛЬД також повідомив, що на запрошення О.ЯРОСЛАВСЬКОГО планує відвідати всі ігри Євро-2012, які наступного року відбудуться в Харкові. «Сподіваюся, - сказав він, - що тут гратиме й збірна Англії». На питання, чи буде готове місто прийняти турнір такого рівня, як континентальна першість, високий гість посміхнувся і відповів: «Якщо він (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ) відкриє свою чекову книжку».

Після екскурсії по об`єктах Євро-2012 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ та його гість відбули на дружній обід, у ході якого, за інформацією із достовірних джерел, бізнесмени обговорили перспективи співпраці в рамках спільних європейських проектів.

Як відомо, наступного року, після того як в Україні і Польщі пройде континентальна першість з футболу, Великобританія прийматиме Літні Олімпійські ігри 2012.