У Харкові розіграють «Кубок Слобожанщини – 2011» з футболу

Харків. 20 жовтня. УНІАН. З 25 по 30 жовтня на футбольних полях дитячо-юнацької футбольної академії «Металіст» відбудеться перший міжнародний турнір з футболу «Кубок Слобожанщини 2011» серед хлопчиків 2000 року народження.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, урочисте відкриття змагань заплановане на26 жовтня, 11.30.

У турнірі візьмуть участь команди з України («Динамо» (Київ), «Олімпік» (Донецьк), ФК «Севастополь», ФК «Юніор» (Івано-Франківськ) і «Металіст» (Харків) та Росії («Арсенал» (Тула), «Авангард» (Курськ), «ДЮСШ-6» (Бєлгород).

Попередні ігри відбудуться у двох групах з 25 по 28 жовтня. 29 жовтня розпочнуться фінальні змагання з розіграшем місць з 1 по 4 і з 5 по 8.

Турнір проводиться під патронатом губернатора Михайла ДОБКІНА.