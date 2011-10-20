Харків. 20 жовтня. В Ізюмі під час пожежі загинув чоловік.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, сьогодні вночі о 01.34 до чергової частини МНС надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в місті Ізюм на вулиці Залізничній в одноповерховому житловому будинку на 4 квартири. Вогнем була охоплена одна з квартир на площі близько 70 кв. метрів та дах будинку.

Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Загоряння було ліквідоване о 02.03.

На місці пожежі виявлено тіло господаря домоволодіння, чоловіка 1961 року народження.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.