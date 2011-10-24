У Таджикистані відкриють філію ХПІ

Харків. 24 жовтня. УНІАН. У Таджикистані планується відкриття філії національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник гбернатора Юрій САПРОНОВ під час зустрічі з міністром освіти Республіки Таджикистан Абдуджаббором РАХМАНОВИМ та Надзвичайним і Повноважним Послом Таджикистану в Україні Шухратом СУЛТОНОВИМ.

Як відзначив Ю.САПРОНОВ, хоча показники торгівельно-економічної співпраці між Україною та Таджикістаном, між Харківською областю та областями дружньої країни не дуже великі в абсолютному вимірі, динаміка цих відносин дуже гарна: «На 40% цього року виріс торгово-економічний обіг між нашими країнами, причому зростють і експортні поставки з нашого боку, і імпортні поставки до нас з Таджикистану».

Також заступник губернатора нагадав про тісні контакти Таджиктстану з харківськими заводами «Турбоатом» та «Електроважмаш» та національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Він зазначив при цьому, що структура економіки Харківської області дуже різноманітна, а глибокі зміни в політичному керівництві держави дозволяють розглядати Україну та Харківську область зокрема як надійного партнера і сподіватися на більш тісну співпрацю.

Одним із кроків на цьому шляху може стати відкриття в Республіці Таджикистан філіалу національного технічного університету «ХПІ».

Після зустрічі гості відвідали національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», де зустрілися з його керівництвом та студентами з Республіки Таджикистан. Також, делегація Республіки Таджикистан відвідала ВАТ «Турбоатом» та стадіон «Металіст».