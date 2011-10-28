Депутата Валківської міськради від ПР, який побив дівчину, виключать з партії - Добкін

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Питання про виключення з Партії Регіонів депутата Валківської міської ради від Партії Регіонів Вадима ХОЛОДНОГО, стосовно якого порушено кримінальну справу за підозрою у нанесенні неповнолітній дівчині тілесних ушкоджень, буде розглянуте на найближчому засіданні партійного осередку.

Про це сьогодні повідомив журналістам голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної організації Партії регіонів Михайло ДОБКІН.

«Що стосується самого учасника інциденту, то на одній із найближчих рад буде пропозиція про виключення його з партії. Ми не соромимося визнавати прорахунки й помилки, у тому числі й такого характеру. Найголовніше, щоб люди відчували, що партійний квиток не рятує від покарання», - сказав губернатор.

М.ДОБКІН зауважив, що батько В.ХОЛОДНОГО, голова Валківської районної ради та керівник районної організації Партії Регіонів Олександр ХОЛОДНИЙ, через події, пов’язані з його сином, написав заяву про відставку з посади голови райорганізації ПР.

«Що стосується партійної організації, то керівник Валківської районної партійної організації подав заяву про відставку, бо цей поступок пов`язаний із його сином. Я вважаю, це правильно. Він залишиться керівником районної ради, але керувати партією, він вважає, в таких умовах більше не може», - повідомив М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на дискотеці в селі Костів неподалік Валок 26-річний депутат Валківської міської ради від Партії Регіонів після словесної суперечки привселюдно повалив на землю та почав бити 17-річну жительку Валок. Стосовно В.ХОЛОДНОГО, який завдав неповнолітній дівчині тілесних ушкоджень, порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).