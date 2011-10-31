На Харківщині соціально незахищені діти проходитимуть поглиблене медичне обстеження

Харків. 31 жовтня. УНІАН. В Харківській області з 1 листопада виділяється 15 ліжко-місць для постійного поглибленого медичного обстеження соціально незахищених дітей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував губернатор Михайло ДОБКІН під час Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Губернатор повідомив, що за дорученням Президента фахівці Харківської області ознайомилися з досвідом роботи оздоровчого соціально-реабілітаційного центру «Смарагдове містечко» у Донецькій області, вивчили власні можливості щодо вирішення проблеми поліпшення стану здоров’я дітей та зменшення кількості соціальних сиріт і вирішили вжити низку заходів.

За його інформацією, між облдержадміністрацією і керівництвом Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків Академії медичних наук України підписано соціальну угоду.

Згідно з угодою, інститут з 1 листопада виділяє 15 ліжко-місць для постійного поглибленого медичного обстеження стану здоров’я дітей, що залишилися без піклування батьків, виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

В обстеженні будуть брати участь лікарі за 14 спеціалізаціями, три профільні лабораторії. За результатами обстежень діти, якщо потрібно, будуть направлятися на лікування в самому інституті чи в інших медичних установах. У закладі створені умови для прийому дітей разом з опікунами, прийомними батьками, якщо буде у цьому необхідність.

М.ДОБКІН також зазначив, що на базі одного із дитячих санаторіїв області у 2012 році буде створений санаторний соціально-реабілітаційний центр, де діти після лікування зможуть пройти реабілітацію. Сюди ж для поліпшення стану здоров’я направлятимуться діти із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. «Ми будемо практикувати перебування дітей з батьком чи матір’ю для того, щоб соціальні працівники мали змогу провести з батьками роботу щодо їх соціальної реабілітації та недопущення виходу дитини із сім’ї, попередження соціального сирітства», - сказав М.ДОБКІН.