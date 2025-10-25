Різниця між українськими та російськими атаками очевидна, адже Україна не воює з цивільним населенням, зауважив Буданов.

Україна зосередилась на двох ключових напрямках у стратегії глибоких ударів по Росії. Один з них - ураження нафтової промисловості РФ, другий - удари по оборонній промисловості.

Про це в інтервʼю італійській газеті Il Foglio розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, Київ змінив спосіб ведення війни. Винахідливість, інновації та стратегія дозволили Україні утримувати лінію фронту та завдавати глибоких ударів по військових і стратегічних цілях на території Росії.

Останніми днями Збройним силам України вдалося вразити Брянський хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, та нафтопереробний завод у Дагестані. Різниця між українськими та російськими атаками очевидна.

"Ми не ведемо цілеспрямовану війну проти суспільства Російської Федерації", - наголосив Буданов.

Голова ГУР додав, що українські глибокі удари вже дають результати, що підтверджують дані про російський експорт вуглеводнів та нафтопродуктів. Україна майже виключила Росію із сектору експорту бензину.

Цей успіх зумовлений тим, що російські засоби ППО зосереджені вздовж кордону, на окупованих українських територіях, а також для оборони Москви та Санкт-Петербурга

"Коли ви обходите систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Російською Федерацією завжди безпроблемні", – каже Буданов.

Наступне розгортання ППО – це захист конкретного об’єкта. Буданов каже: "Російська Федерація зараз намагається збільшити їхню кількість, але обсяги занадто великі, щоб захистити все".

Очільник ГУР додав, що потрібно подивитися на графіки. Росіяни намагаються компенсувати збитки, "експортуючи більше сирої нафти та скрапленого газу, щоб збалансувати свої бюджетні доходи". Що стосується атак на російську оборонну промисловість, "наслідки є, але вони менш відчутні".

"Ці наслідки важче розшифрувати, тому що ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва", - додав він.

Удари по обʼєктах РФ

Україна активізувала кампанію глибоких ударів по ключових нафтових обʼєктах Росії. Понад половина російських НПЗ вже були атаковані, радіус атак постійно розширюється.

Українські удари по російських НПЗ ривели до потужної паливної кризи в багатьох регіонах РФ. Ба більше, Кремль був змушений змінити економічні плани стосовно процентних ставок.

Українська тримісячна кампанія з ударами БПЛА по енергетичних об’єктах у глибокому тилу Росії завдала помітної шкоди. Москва підвищила здатність перехоплювати дрони. У відповідь українські підрозділи працюють над новими технологіями, щоб залишатися попереду.

