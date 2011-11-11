«Патріот України» заявляє, що невідомі в чорних масках захопили офіс організації
09:47, 11 листопада 2011Харьків
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Зв`язок обірвався
Харків. 11 листопада. УНІАН. У Харкові спецпідрозділ «Альфа» захопив офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18.
Про це кореспондентові УНІАН заявив працівник прес-служби місцевого осередку організації «Патріот України».
«Люди, які були в офісі, зателефонували й сказали, що люди в чорних масках штурмують офіс. Після цього зв’язок обірвався», - сказав він.
За словами працівника прес-служби, присутні у офісі активісти встигли повідомити, що захоплення вели нібито працівники спеціального підрозділу «Альфа».
Подробиці з’ясовуються.
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