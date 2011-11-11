«Патріот України» заявляє, що невідомі в чорних масках захопили офіс організації

Харків. 11 листопада. УНІАН. У Харкові спецпідрозділ «Альфа» захопив офіс організації «Патріот України» на вулиці Римарській, 18.

Про це кореспондентові УНІАН заявив працівник прес-служби місцевого осередку організації «Патріот України».

«Люди, які були в офісі, зателефонували й сказали, що люди в чорних масках штурмують офіс. Після цього зв’язок обірвався», - сказав він.

За словами працівника прес-служби, присутні у офісі активісти встигли повідомити, що захоплення вели нібито працівники спеціального підрозділу «Альфа».

Подробиці з’ясовуються.