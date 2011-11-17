У Змієві сьогодні «мінували» суд, РДА та Пенсійний фонд

Харків. 17 листопада. УНІАН. У місті Зміїв невідомий чоловік телефоном повідомив про замінування адміністративних будівель Зміївського районного суду та прокуратури району, Зміївської райдержадміністрації та районного управління Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, телефонний дзвінок про замінування надійшов до оператора спецлінії «102» близько 12.15.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, керівництво ГУ МВС України у Харківській області та Зміївського райвідділу міліції.

З будинків адміністративних установ, які розташовані в радіусі 150 м одна від одної, було евакуйовано близько 500 осіб.

Під час обстеження будівель та прилеглої території вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працівники установ повернулися на робочі місця.