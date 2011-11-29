У Харкові – акція на підтримку донецьких чорнобильців

Харків. 29 листопада. УНІАН. У Харкові представники громадських організацій інвалідів Чорнобиля, афганців, підприємців пікетують облдержадміністрацію з вимогою відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів України та перевиборів до Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Свободи зібралося близько 100 активістів, які тримають національну символіку, а також транспарант із написом «У 1986 році назвали героєм, у 2011 році – тягарем для держави».

За словами члена Народної української ради Олександра ШАРМАРА, харківські громадські організації на підтримку донецьких чорнобильців також вимагають відставки голови Донецької облдержадміністрації Андрія ШИШАЦЬКОГО та начальника Головного управління МВС України в Донецькій області Віктора ДУБОВИКА, «за потурання яких відбулося знесення наметового містечка чорнобильців у Донецьку».

О.ШАРМАР наголосив, що пікетувальники висловлюють протест проти дій «антинародної влади» та своєю акцією попереджають про відповідальність за «антигуманні дії».