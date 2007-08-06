АВЕК покидає Харків

Одна з найбільших приватних компаній Харкова - концерн «АВЕК і Ко» має намір перенести свій центральний офіс до Києва. Причиною такого вимушеного кроку, заявляє керівництво концерну, - є ставлення до бізнесу нинішньої влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Харкові почесний президент концерну, депутат Верховної Ради V скликання Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, рішення про перенесення офісу до Києва пов`язане з позицією міської влади Харкова стосовно бізнесу.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що співробітники компанії зараз займаються пошуком приміщення і питаннями його подальшого ремонту.

Перенести центральний офіс із Харкова до Києва концерн «АВЕК і Ко» має намір до кінця 2007 року.

«Ми повністю відводимо всі грошові потоки з Харкова, ми йдемо туди, де на нас чекають, і де ми можемо реалізувати свої можливості», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. При цьому він запевнив, що коли тиск буде припинено, компанія знову повернеться до Харкова.

Він також зазначив, що концерн продовжить реалізацію всіх розпочатих у Харкові проектів. При цьому, за його словами, залучення коштів іноземних інвесторів до Харкова в даний час ускладнено у зв`язку з позицією влади міста.

О.ФЕЛЬДМАН нагадав, що влада Харкова звинувачує концерн «АВЕК і Ко» у порушенні земельного законодавства шляхом нецільового використання земельної ділянки, на якій розташований торговий центр біля станції метро «Барабашова».

Раніше О.ФЕЛЬДМАН повідомляв, що сума коштів, які концерн «АВЕК і Ко» перераховує до бюджету Харкова, становить близько 8% від загальних внесків.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини у харківському інформагентстві «Status quo» розпочинається прес-конференція президента концерну «АВЕК» Сергія СЬОМОЧКІНА.

Тема прес-конференції: «Економічні, політичні та правові аспекти взаємодії бізнесу і влади у Харкові».