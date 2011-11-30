Стадіон «Металіст» удостоєний Державної премії

Харків. 30 листопада. УНІАН. Творчий колектив авторів реконструкції обласного спортивного комплексу «Металіст», який готується до прийому ігор фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, удостоєний Державної премії України в галузі архітектури 2011 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові, Указ про присудження Державних премій в галузі архітектури 2011 року підписав президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Зокрема, Держпремія за реконструкцію ОСК «Металіст» присуджена архітекторам: Анастасії АБУЄВІЙ, Олегу ІВАНОВУ, Ірині КРЕЙЗЕР, Катерині КУБЛИЦЬКІЙ та Юлії СКИРТІ, інженерам-будівельникам: Вірі ДОНЧЕНКО, Сергію ЕВЕЛЮ та Юрію ФУРСОВУ.

Ще одна Державна премія присуджена колективу авторів «за архітектуру храму Різдва Пресвятої Богородиці в місті Львові».

На 2011 рік розмір Державної премії України в галузі архітектури становить 100 тис. грн. кожна.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70 % - бюджетні кошти. Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол. На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет, 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).

На знімку: стадіон «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА