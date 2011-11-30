Металіст виходить у плей-офф Ліги Європи з 1-го місця (додано фото)

Харків. 30 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки команді Аустрія (Відень).

Рахунок матчу, який щойно завершився в Харкові, 4:1 на користь Металіста.

У харків’ян голи забили Девіч (16), Едмар (40), Папа Гуйє (60), Соса (90), в Аустрії – Мадер (19).

Таким чином, після 5 турів Металіст набирає 13 очок і, незалежно від результату останнього матчу групового турніру з голландським AЗ Алкмаар, виходить у наступне коло змагань з 1-го місця.

На цьому етапі у Металіста 4 виграші, одна нічия і жодної поразки в матчах групового турніру. Підопічні Маркевича забили 14 і пропустили 5 м`ячів.

На знімку: (вгорі) півзахисник Металіста Едмар бореться за м`яч з футболістом Аустрії; (внизу) гравці Металіста після забитого голу у ворота Аустрії.