У Харківському аеропорту здійснив аварійну посадку чартерний літак

Харків. 2 грудня. УНІАН. У міжнародному аеропорту «Харків» здійснив аварійну посадку чартерний літак.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Літак «ATR-42» (чартерний рейс «Харків – Внуково»), який вилетів із Харкова о 10.35, через відмову механізму подачі палива до другого двигуна здійснив аварійну посадку в аеропорту «Харків» 1 грудня о 11:55.

На борту знаходилося лише двоє членів екіпажу. Механічних ушкоджень борту не виявлено, постраждалих немає. Причини несправності літака встановлюються. Матеріали направлено до міжрайонної транспортної прокуратури.