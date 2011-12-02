У Харківському аеропорту здійснив аварійну посадку чартерний літак
12:15, 02 грудня 2011Харьків
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Причини несправності встановлюються
Харків. 2 грудня. УНІАН. У міжнародному аеропорту «Харків» здійснив аварійну посадку чартерний літак.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Літак «ATR-42» (чартерний рейс «Харків – Внуково»), який вилетів із Харкова о 10.35, через відмову механізму подачі палива до другого двигуна здійснив аварійну посадку в аеропорту «Харків» 1 грудня о 11:55.
На борту знаходилося лише двоє членів екіпажу. Механічних ушкоджень борту не виявлено, постраждалих немає. Причини несправності літака встановлюються. Матеріали направлено до міжрайонної транспортної прокуратури.
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