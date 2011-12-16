Одного з чорнобильcьких активістів «опитали в міліції»

Харків. 16 грудня. УНІАН. У Харкові одного з організаторів чорнобильських виступів, заступника голови Харківського відділення Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна» Володимира ПРОСКУРІНА примусом доправлено до міліції.

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам В.ПРОСКУРІН, працівники міліції затримали його сьогодні зранку при виході зі своєї квартири та доправили до слідчого в Головне управління МВС України в Харківській області.

На думку В.ПРОСКУРІНА, його доправлено до міліції для того, щоб не допустити до звітно-виборчої конференції Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», яка сьогодні має відбутися в Києві.

«Це спрямоване на те, щоб зірвати мою явку на звітно-виборчу конференцію «Союзу Чорнобиль України», делегатом якої я є. Завдання – зберегти на посаді президента організації Юрія АНДРЕЄВА, який, на думку багатьох, потурає інтересам влади», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він зазначив, що вчора отримав повістку до слідчого, однак «вона була першою, і законного приводу для примусу не було».

У Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області кореспондентові УНІАН повідомили, що В.ПРОСКУРІНА не було затримано. «Його було запрошено до слідчого в рамках порушеної кримінальної справи, опитали та відпустили», - повідомили у ВЗГ. При цьому там не уточнили, у якості кого допитували чорнобильця.