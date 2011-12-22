Тайсона назвали кращим легіонером Прем'єр-Ліги
08:16, 22 грудня 2011Харьків
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В ТОП-10 ще три гравці Металіста Хав’єр, Крістальдо і Вільягра…
Харків. 22 грудня. УНІАН. Нападний харкіського Металіста Фред Тайсон визнаний кращим легіонером української Прем`єр-Ліги.
Друге місце в рейтингу залишилося за капітаном «Металіста», Клейтоном Хав’єром.
Також у десятці кращих значаться гравці Металіста Джонатан Крістальдо та Крістіан Вільягра.
На знімку:футболісти Металіста під час одного з матчів Ліги Європи восени 2012 року.
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