Тайсона назвали кращим легіонером Прем'єр-Ліги

08:16, 22 грудня 2011
Харьків
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В ТОП-10 ще три гравці Металіста Хав’єр, Крістальдо і Вільягра…

Харків. 22 грудня. УНІАН. Нападний харкіського Металіста Фред Тайсон визнаний кращим легіонером української Прем`єр-Ліги.

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1

Друге місце в рейтингу залишилося за капітаном «Металіста», Клейтоном Хав’єром.

Також у десятці кращих значаться гравці Металіста Джонатан Крістальдо та Крістіан Вільягра.

На знімку:футболісти Металіста під час одного з матчів Ліги Європи восени 2012 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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