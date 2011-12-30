Прокурор розповів про дерибан землі

Харків. 30 грудня. УНІАН. У Харківській області з початку року порушено 55 кримінальних справ у сфері земельних відносин, у тому числі 18 скеровано до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його даними, на виявлені порушення винесено 358 приписів та подань, 839 протестів. Збитки від порушень у сфері земельних правовідносин за 11 місяців поточного року становили понад 143 млн. грн. На сьогодні відшкодовано 72 млн. грн.

Г.ТЮРІН наголосив, що з початку року за реагування прокуратури у державну та комунальну власність повернуто майже 4,2 тис. га землі.

За його даними, через махінації із землею до відповідальності притягнуто 190 посадових осіб органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, у тому числі заарештовано 6 осіб.

«Зокрема, прокуратура області скерувала до суду кримінальну справу стосовно Черкасько-Лозівського сільського голови, якого звинувачують у підробці рішень про передачу у власність громадянам 20 га землі», - повідомив прокурор.