До Харкова привезли Юлію Тимошенко (фото)

Харків. 30 грудня. УНІАН. До Качанівської жіночої колонії №54 Харкова кілька хвилин тому заїхало кілька автомобілів охорони міліції, включаючи спецавтомобіль «Форд» (з затемненими вікнами), у якому ймовірно могла бути доставлена до Харкова екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, представники міліції не спростували і не підтвердили журналістам факт прибуття до колонії Ю.ТИМОШЕНКО.

У ці хвилини біля прохідної в’язниці зібралася велика група журналістів, кілька активістів «Батьківщини» з партійними прапорами, по периметру в’язниці зранку курсують автомобілі міліції.

Працівники колонії на прохідній повідомили, що сьогодні в’язниця закрита для побачень з ув’язненими.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної пенітенціарної служби України, сьогодні, 30 грудня, о 8-й годині ранку екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано з Київського слідчого ізолятора до місця відбування покарання - у Харків.

За даними захисника колишнього прем’єр-міністра Сергія ВЛАСЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО етаповано до Качанівської колонії.

На знімках: (угорі) спецавтомобіль «Форд», яким з Києва в Качанівську колонію доставили Юлію ТИМОШЕНКО; (внизу) активісти «Батьківщини» і прихильники Ю.ТИМОШЕНКО збираються під стінами колонії, 30 грудня.

Фото сайту Kharkiv EURO