Станці метро «Інтернаціональна» запрацює наприкінці року
Рудьковський зробить для цього все
Харків, 14 серпня. УНІАН. Наприкінці року може відбутися пуск першого потягу до станції метро «Інтернаціональна».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час робочої поїздки до Харкова міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.
«Ми зробимо все, аби до кінця 2007 року пустити перший потяг до станції Харківського метрополітену «Інтернаціональна», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.
У ході робочої зустрічі з керівництвом Державного підприємства «Харківський метрополітен» міністр відвідав станції Олексіївської лінії «23 серпня» та «Ботанічний сад», а також станцію, що будується, - «Інтернаціональна».
За словами начальника дирекції будівництва метро Анатолія КРАВЧУКА, задля завершення будівництва двох станцій Олексіївської лінії метрополітену та депо необхідно 250 млн. грн.
Довідка УНІАН. У Харківському метрополітені сьогодні будуються станції «Інтернаціональна» (планується увести в експлуатацію 2007 року) та «Проспект Перемоги» (2009). На початок листопада 2006 р., для введеня в експлуатацію станції «Інтернаціональна» необхідно було витратити близько 90 млн. грн. Харківський метрополітен посідає друге місце в Україні за протяжністю (35,59 км), а також за кількістю перевезених пасажирів (у середньому близько 800 тис. пас. на добу). У харківскому метро 28 станцій, рухомий склад - 321 вагон.