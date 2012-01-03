Харків завершив розміщення облігацій муніципальної позики

Харків. 3 січня. УНІАН. У Харкові напередодні Нового року, 30 грудня, завершилося розміщення облігацій внутрішньої позики на всю суму в 99,5 млн. грн.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови - директора Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради Михайла ФАТЄЄВА.

За його словами, розміщення облігацій Харківської міської ради проходило на фондовій біржі «Перспектива», андеррайтерами їх випуску виступили ТОВ ФК «Фінекс-Україна» та ПАТ «ВТБ Банк».

Кількість іменних, відсоткових облігацій становить 99 тис. 500 штук. Номінальна вартість облігацій - 1 тис. грн, загальна номінальна вартість облігацій - 99,5 млн грн. Форма існування облігацій - бездокументарна. Облігації випустили однією серією «D», купонний дохід за облігаціями становить 15% річних. Строки виплати купона - щоквартально, строк обігу - три роки.

За словами М.ФАТЄЄВА, кошти від розміщення позики спрямують на ремонт і реконструкцію доріг у Харкові.

«Андеррайтер випуску ТОВ ФК «Фінекс-Україна» успішно здійснив первинне розміщення 100% облігацій міста Харкова з прибутковістю 15% річних в найкоротші терміни - 15 банківських днів. І це незважаючи на складну ситуацію на ринку капіталу України, коли виросла середньозважена ставка міжбанківського кредитування і виросли в ціні облігації внутрішньої державної позики України, зросли середньозважені ставки за депозитами фізичних осіб і середньозважена вартість кредитів у національній валюті», - нсказав М.ФАТЄЄВ.

Він зазначив, що висока кредитна якість та наявний потенціал емітента дали змогу залучити широке коло інвесторів.

«Серед покупців цінних паперів були як державні банки, так і банки з іноземним капіталом, інвестиційні компанії, приватні підприємства та фізичні особи. Усе це підтверджує високу надійність і довіру інвесторів до емітента», - наголосив заступник міського голови.