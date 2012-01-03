Нардеп: умови утримання в’язнів у Качанівській колонії нормальні

Харків. 3 січня. УНІАН. Народний депутат України Сергій ПАШИНСЬКИЙ відзначив належні умови утримання в’язнів у Качанівській виправній колонії №54, де наразі перебуває засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після зустрічі із начальником колонії Іваном ПЕРВУШКІНИМ, який показав народним депутатам утримання в’язнів у колонії.

С.ПАШИНСЬКИЙ додав, що Ю.ТИМОШЕНКО й надалі утримується на ділянці тимчасового СІЗО колонії.

Народний депутат Андрій КОЖЕМЯКІН повідомив, що під час зустрічі із керівником Держдепартаменту з питань виконання покарань України у Харківській області Анатолієм СЛІПЧЕНКОМ попросив його про забезпечення належних умов та безпеки Ю.ТИМОШЕНКО у колонії. Він підкреслив, що говорячи про безпеку, «має на увазі, передусім, здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО».

За словами депутатів, на цей час адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО добився зустрічі зі своєю підзахисною. Крім цього він оформлює документи для того, щоб Євгенія ТИМОШЕНКО зустрілася зі своєю матір’ю.