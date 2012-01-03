Укроборонпром затвердив Бєлова на посаду гендиректора заводу ім. Малишева

Харків. 3 січня. УНІАН. Микола БЄЛОВ затверджений на посаду генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» - провідного в Україні підприємства з виготовлення бронетехніки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в адміністрації заводу, відповідне рішення ухвалене керіництвом Держкомпанії «Укроборонпром» наприкінці грудня 2011 року.

«Контракт з Миколою БЄЛОВИМ підписаний на 3 роки, наказ датований 29 грудня», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, з початку листопада 2011 року Микола БЄЛОВ був призначений виконуючим обов`язки генерального директора заводу ім. Малишева. Він замінив на цій посаді Валерія ПРЕДКА, який пропрацював керівником оборонного підприємства кілька місяців. М.БЄЛОВ раніше працював на заводі ім. Малишева, зокрема, обіймав посаду заступника генерального директора з маркетингу та логістики.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків) - головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу.

Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімку: (вгорі) Микола БЄЛОВ; (унизу) продукція заводу ім Малишева – танк «Оплот», колісний бронетранспортер БТР-4.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА