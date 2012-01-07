Тимошенко возили до лікарні

Харків. 7 січня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, пройшла дообстеження в одній з лікарень міста, стан її здоров’я задовільний.

Про це йдеться у прес-релізі на сайті Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ).

«Сьогодні, 7 січня, на прохання Ю.ТИМОШЕНКО, було проведено її інструментальне та лабораторне дообстеження в одній з клінічних лікарень м.Харкова (магнітно-резонансна томографія, спірально-комп’ютерна томографія, клінічний аналіз крові).

Результати проведеного обстеження підтверджують попередні висновки комісії МОЗ України. Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Ю.ТИМОШЕНКО не виявлено», - сказано у документі.

Також у ДПтСУ зазначили, що за згодою Ю.ТИМОШЕНКО проведено клінічне дослідження її крові в одній з лабораторій МОЗ України, результати якого не виходять за межі норми.

«Наразі стан здоров’я Ю.Тимошенко задовільний, вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників ДПтСУ та МОЗ України», - наголошується у прес-релізі.