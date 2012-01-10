Вчитель, підозрюваний у педофілії, пробував накласти на себе руки

Харків. 10 січня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі спробував покінчити життя самогубством учитель, затриманий за підозрою у педофілії.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

Надзвичайна подія сталася наприкінці грудня. Затриманий, прив’язавши власну сорочку до ліжка, спробував на ній повіситися. Чоловіка вчасно помітили працівники СІЗО та врятували йому життя. Наразі стан здоров’я затриманого задовільний, він перебуває в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, у вересні за підозрою в зґвалтуванні неповнолітніх працівники міліції затримали вчителя однієї зі шкіл Куп’янська Харківської області. Попередньо було встановлено, що підозрюваний за місцем проживання вступав у неприродний статевий зв’язок із неповнолітніми хлопчиками. Під час інтимних стосунків підозрюваний фотографував учнів та примушував їх займатися сексом між собою. Наприкінці листопада справа вчителя-педофіла була передана до суду.