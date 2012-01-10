Влада Харкова прибрала намети «Батьківщини»

Харків. 10 січня. УНІАН. Влада Харкова прибрала намети Червонозаводскої райпарторганізації «Батьківщини», встановлені неподалік Качанівської колонії.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Харківській обласній партійній організації ВО «Батьківщина» з посиланням на голову Червонозаводскої райпарторганізації «Батьківщина» Анатолія БАБИЧЕВА.

За його словами, судові виконавці, які підійшли до активістів «Батьківщини», зачитали рішення суду про заборону пікетування та встановлення наметів біля Качанівської колонії, після чого попросили їх прибрати намети.

А.БАБИЧЕВ зауважив, що намети були встановлені на перехресті вулиць Каштанової і Олександра Матросова за кілька сотень метрів від воріт колонії, але судові виконавці на це не зважили.

За його даними, після того, як судові виконавці зачитали рішення суду, до наметів підійшла група людей, одягнутих у форму співробітників комунальних служб міста. Чоловіки демонтували намети, поклали в автомобіль та вивезли.

А.БАБИЧЕВ зауважив, що одягнені в форму комунальників чоловіки відштовхувати активістів, які спробували захистити майно, однак міліціонери, які знаходилися безпосередньо на місці конфлікту, в ситуацію не втрутилися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці неподалік Качанівської колонії, де утримується ув’язнена екс-прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО, активісти «Батьківщини» встановили два намети для збору підписів для висунення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на здобуття Нобелівської премії миру.