У Кернеса пояснили, чому знесли намети «Батьківщини»

Харків. 10 січня. УНІАН. Встановлені неподалік Качанівської колонії намети ВО «Батьківщина» знесені за рішенням суду.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Харківської міської ради з посиланням на Департамент із взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони міської ради.

За даними міськради, у заявці, поданій для проведення пікету, представники ВО «Батьківщина» не вказали намір збирати підписи за висунення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на присудження Нобелівської премії, а сама заявка була подана в той час, коли акція вже мала розпочатися.

У міськраді наголосили, що намети для збору підписів «за висунення Юлії Тимошенко на Нобелівську премію миру» були встановлені всупереч рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня за позовом Харківської міської ради Харківський окружний адміністративний суд заборонив активістам ВО «Батьківщина» із 7 січня пікетувати та встановлювати намети поблизу Качанівської виправної колонії, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Міськрада мотивувала свій позов тим, що, на її думку, «проведення зазначеного заходу в зазначений термін і час не відповідає вимогам діючого законодавства та порушує права та охоронювані законом інтереси мешканців міста Харкова».