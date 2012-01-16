Ізюмчанин намагався вивезти до Росії танковий прилад наведення

Харків. 16 січня. УНІАН. Мешканець міста Ізюм на Харківщині намагався вивезти до Російської Федерації прилад наведення для бронетанкової техніки та протитанкових керованих ракетних систем.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник прес-служби Харківського прикордонного загону Оксана ІВАНЕЦЬ.

Зокрема, відпрацьовуючи оперативну інформацію про можливе контрабандне переміщення до Росії товарів військового призначення через міжнародний пункт пропуску «Гоптівка», прикордонники під час огляду рейсового автобусу сполученням «Харків - Бєлгород» виявили в особистих речах 35-річного пасажира прилад наведення.

Наразі заборонений до вивезення прилад вилучено та у встановленому порядку передано співробітникам СБУ. Подальшу долю правопорушника вирішить суд.