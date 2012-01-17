Під Качанівською колонією показали виставу «Сказ про золотий газ»

Харків. 17 січня. УНІАН. Перед Качанівською виправною колонією, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, активісти Харківської обласної організації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони» провели театралізовану костюмовану виставу, присвячену річниці підписання газових угод України та Росії 2009 року.

Як передає кореспондент, активісти «Молодих регіонів» у виставі «Сказ про золотий газ для українського народу» наголосили на тому, що «газові угоди», підписані за часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО, є вкрай невигідні для України та заганяють державу у боргову яму.

Учасники вистави наголосили, що Ю.ТИМОШЕНКО одноосібно ухвалила рішення про підписання «невигідних для України угод».

Вистава тривала близько 10 хвилин. Після її закінчення активісти «Молодих регіонів» одразу зайшли до автобуса та відмовилися спілкуватися з журналістами.