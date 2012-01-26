До складу журі кінофестивалю «Харьковская сирень» увійде Мілен Демонжо

Харків. 26 січня. УНІАН. До складу журі IV Міжнародного кінофестивалю короткометражних фільмів «Харьковская сирень», який проходитиме з 10 по 13 травня, увійде також Почесний Президент кінофестивалю Мілен ДЕМОНЖО.



Про це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія МАРЕНИЧ.

«Це було її велике бажання, і в кінці березня я вже відвезу їй конкурсні роботи, які до того часу відбере селекційна комісія», - сказала В.МАРЕНИЧ.

Вона повідомила, що, як і раніше, головою журі IV Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» буде Володимир ФОКІН. Інші члени журі будуть оцінювати роботи учасників фестивалю «Харьковская сирень» вперше .

«Цього року до складу журі ми запрошуємо двох відомих російських акторів, режисерів, сценаристів - це Людмила ГЛАДУНКО і Борис ТОКАРЄВ. Я гадаю, що це буде хороша команда. Буде в складі журі і представник українського кінематографа, це чудова актриса, імені якої я поки не буду називати. Крім того, до складу журі увійде представник харківської школи, один з викладачів наших творчих вузів», - повідомила В.МАРЕНИЧ.

На знімку: Мілен ДЕМОНЖО на фестивалі у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА