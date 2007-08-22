Сьогодні на Харківщині - лідери НУ-НС

Харків. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні Харківську область відвідають лідери вибочого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Блоку, його представники перебуватимуть на Слобожанщині в рамках всеукраїнського туру «Для людей, а не для політиків».

Юрій ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ»ЮК та Руслан КНЯЗЕВИЧ запланували зустрічі з мешканцями деяких районів Харківщини. Зокрема, вони відвідають райцентр Первомайський, Лозову, Куп»янськ, Ізюм, Красноград, Мерефу.

В.КИРИЛЕНКО проведе прес-конференцію у Харкові.