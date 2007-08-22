Сьогодні на Харківщині - лідери НУ-НС
09:23, 22 серпня 2007Харьків
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У самому Харкові - лише Кириленко
Харків. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні Харківську область відвідають лідери вибочого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Блоку, його представники перебуватимуть на Слобожанщині в рамках всеукраїнського туру «Для людей, а не для політиків».
Юрій ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ»ЮК та Руслан КНЯЗЕВИЧ запланували зустрічі з мешканцями деяких районів Харківщини. Зокрема, вони відвідають райцентр Первомайський, Лозову, Куп»янськ, Ізюм, Красноград, Мерефу.
В.КИРИЛЕНКО проведе прес-конференцію у Харкові.
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