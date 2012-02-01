На Харківщині розгорнуто 90 пунктів обігріву та гарячого харчування громадян

Харків. 1 лютого. УНІАН. В Харківській області розгорнуто 90 пунктів обігріву та гарячого харчування громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував у ефірі обласного радіо перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин ДУЛУБ, говорячи про заходи захисту громадян від сильних морозів.

За його словами, загалом з 27 січня в населених пунктах області розгорнуто 90 пунктів обігріву і гарячого харчування , у тому числі 33 - у Харкові. Основні намети розташовані біля станцій метро «Центральний ринок», «Холодна гора», «Героїв праці», «Пролетарська» та «Площа Повстання», навколо яких розташовані ринки, автостанції тощо. В районах, а також містах обласного значення підготовано 54 пункти обігріву.

В.ДУЛУБ зазначив, що лише за останню добу до таких пунктів звернулося 644 безпритульних, а за весь час їх функціонування - понад 3 тисячі громадян. У пунктах обігріву працюють співробітники МНС і медики, які можуть надати першу допомогу при обмороженнях.

Віце-губернатор наголосив, що медичні заклади повністю забезпечені необхідними ліками для надання першої допомоги постраждалим від сильних морозів. «Можна констатувати, що лікувальні заклади повністю підготовлені до того, щоб надавати необхідну допомогу всім людям, які можуть по неї звернутися», - сказав В.ДУЛУБ.

За його словами, на даний момент в області підготовлено 600 ліжок, які готові приймати на лікування безпритульних людей, при необхідності лікарні готові відкрити ще 835 ліжок, медикаменти для необхідного лікування закуплено. «На сьогодні заготовлено достатню кількість медикаментів на випадки обмороження на загальну суму 165 тисяч гривень», - повідомив В.ДУЛУБ.