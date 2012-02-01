Дорожні служби порятували на дорогах 20 водіїв

Харків. 1 лютого. УНІАН. На Харківщині співробітники дорожніх служб надають допомогу водіям на дорогах.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації,

у період складних погодних умов допомогу водіям, транспортні засоби яких поламалися в дорозі, надають співробітники Служби автомобільних доріг у Харківській області та Держпідприємства «Харківський облавтодор».

Зокрема, в ніч з 31 січня на 1 лютого працівниками дорожніх служб було надано допомогу власникам 3 транспортних засобів. 2 автомобілі зламалися на дорозі Красноград - Перещепине, їх разом з власниками відбуксирували до найближчого пункту обігріву. Також було надано допомогу автовласникові на шляху Харків - Щербаківка.

Всього з 26 січня, коли у Харківській області встановилися сильні морози, співробітники дорожніх служб допомогли дістатися до найближчого пункту обігріву 20 власникам транспортних засобів.

За оперативними даними, на цей час проїзд на дорогах міста та області забезпечено. На шляхах області працювало: техніки - 105 одиниць, робітників - 138. На дорогах міста працювало: техніки - 243 одиниці, робітників - 110. Рух потягів на ділянках області здійснювався за розкладом. Аеропорт «Харків» працює згідно з графіком. Міський транспорт виїхав на маршрути вчасно.

За даними синоптиків, вдень на Харківщині очікується невеликий сніг, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Пориви вітру місцями 15-20 м/с. Температура повітря по області: вночі 24 – 29 градусів морозу, вдень 18 – 23 градусів морозу. По Харкову: вночі 24-26 градусів морозу, вдень 18 -20 градусів морозу.