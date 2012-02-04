Погода в неділю: мороз послабшає

Харків. 4 лютого. УНІАН. У неділю, 5 лютого, у західних і північних областях України та на Вінниччині очікуються снігопади, місцями сильні, подекуди хуртовини. У Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях йтиме невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

В південній частині місцями буде туман. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважатиме південно-східний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в західних та східних областях вночі 14-19°, на Луганщині до 22° морозу, вдень 8-13° морозу; в південних областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області йтиме сніг, вночі місцями сильний, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 6-8° морозу.