Слідчі вилучили під час обшуку в квартирі Авакова 8 тис. дол.

Харків. 7 лютого. УНІАН. Під час проведених 31 січня обшуків у квартах екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА слідчі вилучили близько 8 тисяч доларів готівки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління прокуратури Харківської області Олександр БІБІКОВ.

«На момент проведення обшуку АВАКОВ мав статус обвинувачуваного в кримінальній справі з нанесенням матеріальних збитків. За таких обставин орган досудового слідства повинен вжити міри для забезпечення відшкодування нанесеної шкоди. Саме з цією метою були вилучені гроші, знайдені під час обшуку. Там близько 8 тисяч доларів», - сказав О.БАБІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня у Харкові правоохоронці провели обшук у двох квартирах, які належать А.АВАКОВУ. Після проведених слідчих дій адвокат екс-губернатора заявив про те, що слідчі незаконно вилучили матеріальні кошти, які належать його підзахисному.