Росіянин обчистив у Харкові кілька храмів

Харків. 14 лютого. УНІАН. У підозрою у розкраданні церковного майна затримано громадянина Росії.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням начальника сектора відділу карного розшуку міської міліції Юрія РОДОМАНОВА.

За його інформацією, 10 лютого до міліції звернувся сторож Свято-Троїцького храму Харкова, який помітив підозрілого відвідувача з великою сумкою. Приїхавши до храму, правоохоронці затримали крадія, який вже намагався зняти пломби зі скрині для пожертвувань.

Затриманим виявився 25-річний громадянин Російської Федерації, зареєстрований у Воронізької області в селі Різдвяне. У нього був вилучений набір будівельних інструментів та вкрадені у Свято-Троїцькому храмі Харкова коштовності.

За словами Ю.РОДОМАНОВА, чоловік прибув до Харкова нелегально. Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці виявили список усіх храмів Харкова. При цьому в списку були відмічені ті церкви, з яких крадіжки вже скоєні.

Ю.РОДОМАНОВ зауважив, що затриманого також розшукують правоохоронці Росії. Наразі чоловік перебуває під вартою, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку). Про затримання розшукуваного повідомлено російським правоохоронцям.