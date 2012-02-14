Лікарі, в тому числі і з МОЗУ, таки прорвалися до Тимошенко

Харків. 14 лютого. УНІАН. Комісія у складі українських та іноземних лікарів розпочала первинний медичний огляд екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам начальник Державної пенітенціарної служби України Олександр ЛІСІЦКОВ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО в ході консультацій вдалося переконати в необхідності залучення, крім іноземних, ще й українських фахівців Міністерства охорони здоров’я.

О.ЛІСІЦКОВ підкреслив, що комісія отримала письмову згоду Ю.ТИМОШЕНКО на обстеження всіма спеціалістами.

Керівник медичної комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОІСЕЄНКО зауважила, що до складу комісії, яка проводить первинний огляд Ю.ТИМОШЕНКО, за її згодою залучено ще двох спеціалістів – терапевта Василя НЕТЯЖЕНКА, а також особистого лікаря екс-прем’єра.

Р.МОІСЕЄНКО не змогла сказати, скільки часу необхідно для проведення первинного огляду Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зауважила, що лікарі не обмежені в часі. За словами керівника комісії, якщо Ю.ТИМОШЕНКО потребуватиме інструментального обстеження за межами колонії, за її згодою воно буде проведене.

«Юлія Володимирівна зараз обстежується. Це тривала процедура, оскільки там є англомовні лікарі, і потрібен переклад. Обстеження може тривати довго», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в Україну прибули фахівці з Федеративної Республіки Німеччини і Канади, які разом з українськими лікарями проведуть комісійне обстеження екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.